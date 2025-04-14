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Зеленский заявил о риске эскалации глобального конфликта

Зеленский заявил о риске эскалации конфликта на Украине в глобальном масштабе
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS заявил, что украинский конфликт может перерасти в глобальный.

«Иран, Северная Корея, Китай — три страны, уже вовлеченные в эту войну, и будут вовлечены другие или будут вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить», — утверждает Зеленский.

По его словам, существует риск для всех — «в первую очередь для Европы».

«Для всего мира не будет безопасного места», — отметил Зеленский, заявив, что это может грозить «мировой войной».

Зеленский в эфире шоу «60 минут» также выступил против переговоров с Россией и обвинил США в том, что у них якобы схожая с Москвой позиция. Зеленский также признал, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть утраченные территории. В такой ситуации, добавил украинский лидер, Киев все равно не намерен признавать утраченные территории.

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американское шоу «60 минут» после эфира с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский назвал потери ВСУ за все время конфликта.

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