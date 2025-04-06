В ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее

В ВСУ заявили, что модернизированные ракеты «Искандер» и «Кинжал» сложнее сбить

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивать российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» стало сложнее. Его слова приводит «Страна.ua».

«После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание «Кинжалов», «Искандеров». Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты», — сказал Игнат.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он отметил, что эффективнее всего против российских ракет американский зенитный ракетный комплекс Patriot, в то время как норвежский ЗРК NASAMS и немецкий ЗРК IRIS-T с «Кинжалами» и «Искандерами» не справляются.

11 марта Игнат рассказал, что переданные ВВС Украины западные истребители F-16 по своим характеристикам уступают российским истребителям Су-35. По его словам, Киев получил от зарубежных партнеров не самые новые воздушные суда, которые не способны один на один противостоять современным Су-35. Игнат считает, что из-за сложившейся ситуации ВСУ необходим комплексный подход наземных систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

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