Мурашко прокомментировал идеологию токсичного бодипозитива

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в докладе на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство» заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредна для граждан. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, подобная идеология отбирает у граждан годы жизни, и таким пациентам необходимо помогать с помощью лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — отметил Мурашко.

Он добавил, что ожирение является серьезным медицинским состоянием, формирующим до 40 процентов неинфекционных заболеваний.

До этого первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила проводить в российских школах недели здорового питания.

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