В Госдуме предложили проводить недели правильного питания в школах

В российских школах нужно проводить недели правильного питания и размещать в учебных заведениях плакаты на эту тему. Таким образом первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила бороться с ожирением.

«Почему бы нам в школах не делать недели правильного питания? И в это время размещать плакаты с тем, какая еда как на ребенка влияет» — сказала Буцкая.

Ее инициатива предполагает размещение плакатов в школах, регламентированных министерством просвещения.

В настоящее время отсутствует «федеральная координация наглядных материалов в школе», отметила глава думского комитета. Минпросвещения нужно напомнить, что у властей есть еще одна возможность влиять на ребенка, добавила депутат.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что депутаты обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей.

Ранее эксперт назвал пять главных факторов при выборе школы для ребенка.