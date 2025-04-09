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Словакия не поддержит санкций ЕС в отношении атомной отрасли России

Депутат Кэри: Словакия выступает против санкций в отношении атомной отрасли РФ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Словакия выступает против включения в 17-й санкционный пакет Европейского союза ограничений в отношении российской атомной отрасли. Об этом в интервью газете «Известия» заявила председатель комитета по международным делам словацкого парламента, член правящей партии SMER Мариан Кэри.

По ее словам, Братислава не станет голосовать за принятие новых мер против российской ядерной энергетики. Кэри напомнила заявление премьер-министра страны Роберта Фицо о том, что Словакия не поддержит санкции, которые будут вредить национальной экономике.

Депутат отметила, что многие санкции наносят ущерб прежде всего европейцам. Поэтому главы правительств Венгрии и Словакии говорят о том, что выступают против вредящих обеим странам новых рестрикций.

6 апреля сообщалось, что российские специалисты могут быть привлечены к проекту по продлению срока эксплуатации четырех энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в Венгрии до середины 2050-х годов.

Ранее стало известно, как РФ сможет профинансировать постройку АЭС в Турции.

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