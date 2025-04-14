Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавские прокуроры оспорили домашний арест Гуцул

Адвокат Байрам: прокуроры оспорили перевод Гуцул под домашний арест
close
Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

Адвокат Наталья Байрам рассказала ТАСС, что молдавские прокуроры оспорили перевод главы Гагаузии Евгении Гуцул под домашний арест.

«По процедуре сегодня суд первой инстанции передаст дело в Апелляционную палату, которая установит дату рассмотрения», — поделилась Байрам.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Россия задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реагирования на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул.

По его словам, российская сторона ставит этот вопрос на повестке в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. В МИД РФ указывают на политический характер преследований, который может привести к эскалации конфликта и дестабилизации региона.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии отобрали паспорт, провели полный досмотр, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд освободил ее из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами