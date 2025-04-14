Молдавские прокуроры оспорили домашний арест Гуцул

Адвокат Наталья Байрам рассказала ТАСС, что молдавские прокуроры оспорили перевод главы Гагаузии Евгении Гуцул под домашний арест.

«По процедуре сегодня суд первой инстанции передаст дело в Апелляционную палату, которая установит дату рассмотрения», — поделилась Байрам.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Россия задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реагирования на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул.

По его словам, российская сторона ставит этот вопрос на повестке в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. В МИД РФ указывают на политический характер преследований, который может привести к эскалации конфликта и дестабилизации региона.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии отобрали паспорт, провели полный досмотр, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд освободил ее из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.