В Кремле высказались о новой прямой линии с Путиным

Песков сообщил, что в 2025 году прямая линия с Путиным состоится

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в этом году опять состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

«Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — сказал Песков.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 декабря прошлого года в Москве в Гостином дворе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным» — формат, который объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. За 4 часа 27 минут президент ответил на 74 вопроса от журналистов и граждан. Наибольшее внимание уделили социальной сфере и международным отношениям, а также военной операции на Украине.

Путин отвечал на вопросы об «Орешнике», ситуации в Сирии, российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, замедлении YouTube, а также рассказал, с кем бы он захотел выпить чашку чая, что в нем изменилось из-за СВО и что для него значит Россия. По данным канала «Россия 24», за три часа до эфира число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн.

Ранее убежавший с прямой линии Путина американский журналист вернулся.