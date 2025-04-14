Премьер Словакии пожаловался на «хлопоты» из-за полученного при покушении ранения

Словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что в последние дни испытывает трудности из-за полученного при покушении ранения.

«Последние три дня ранение... доставляло мне хлопоты», — сказал политик.

Он отметил, что ему пришлось отменить часть мероприятий в своем графике, и извинился перед всеми, кого это коснулось. При этом Фицо выразил надежду на то, что в понедельник, 14 апреля, «ничего не помешает» ему отправиться на рабочие мероприятия в города Прешов и Кошице.

На прошлой неделе премьер Словакии сообщил, что впереди его ждут новые операции из-за ранения.

15 мая прошлого года с 60-летним Фицо пытался расправиться 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

Ранее Фицо получил посылку с пулей спустя четыре месяца после покушения.