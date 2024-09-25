Передайте пулю Фицо: премьеру Словакии прислали патрон в конверте Премьер Словакии получил посылку с пулей спустя четыре месяца после покушения

Словацкий премьер Роберт Фицо получил письмо с пулей спустя несколько недель после того, как признался, что боится нового покушения. Политика уже пытались убить весной, тогда в него стрелял на улице 71-летний местный поэт. Фицо выжил, перенеся сложные операции. Нападавший объяснил свой поступок несогласием с курсом Фицо, при этом стрелявший не хотел убивать премьер-министра, а планировал только ранить. Сам премьер подчеркивал, что оппозиция и СМИ в Словакии продолжают настраивать против него общество.

Пуля в конверте

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали пулю по почте, сообщило словацкое издание Plus 7 dní.

Посылка утром пришла на имя Фицо в канцелярию правительства страны.

«Во время проверки почты, адресованной Фицо, внимание <...> сотрудников привлек один конверт. Рентген показал, что в нем патрон», — описывает издание.

Чем именно этот конверт показался подозрительным, не уточняется. Отправитель письма неизвестен. Инцидент подтвердили в канцелярии правительства и полиции.

«Вопросом занимается региональное управление полиции в Братиславе», — уточнил представитель столичной полиции Михал Зейфф.

«Пять выстрелов от поэта»: как пытались убить Фицо

15 мая 60-летнего премьера Словакии пытался застрелить 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда Фицо подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что Фицо умрет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

Стрелявшего задержали сразу же на месте покушения. На допросе он заявил, что не хотел убивать политика, только ранить. Причиной своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой премьера (критики Фицо обвиняют его в «пророссийском» курсе). Сам Фицо назвал пенсионера жертвой «политической ненависти», которую разжигают его противники в Словакии.

«Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его. В конце концов, очевидно, что он был всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политические неудачники, разочарованная оппозиция развивали в Словакии до непреодолимых масштабов», — такими были первые публичные слова Фицо после покушения.

Писатель признал вину и находится под арестом. Ему грозит от 25 лет до пожизненного срока .

«Боюсь нового покушения»

В начале сентября Фицо признался, что опасается новой попытки убить его. Премьер отметил, что словацкие СМИ и оппозиция продолжают настраивать против него людей.

«Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего», — подчеркнул глава правительства.

Также он сравнивал свой случай с летним покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Трампа стрелял одиночка во время его выступления на предвыборном митинге. Он промахнулся, Трамп получил легкое ранение в ухо. В толпе рядом был убит человек, еще двое ранены. Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы.

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются заставить его замолчать, а когда у них это не получается, они раздражают общественность до тех пор, пока какой-нибудь бедолага не возьмется за оружие», — заявил тогда Фицо.