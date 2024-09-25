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Премьеру Словакии прислали пулю в конверте спустя четыре месяца после покушения

Teraz: в канцелярию кабмина Словакии доставили конверт с пулей для премьера Фицо

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Сотрудники канцелярии кабинета министров Словакии получили конверт, в котором находилась пуля. Об этом пишет портал Teraz.

По информации журналистов, посылка была адресована главе правительства республики Роберту Фицо.

Как рассказали в пресс-службе кабинета министров страны, работники канцелярии нашли пулю во время утренней проверки почты. Установить отправителя конверта властям и представителям правоохранительных органов пока не удалось.

15 мая 2024 года Роберт Фицо, неоднократно выступавший против поставок западного оружия на Украину, подвергся покушению. В политика выстрелили после выездного заседания правительства, которое состоялось в городе Гандлова. В тот момент он направлялся поздороваться с гражданами, собравшимися у места проведения мероприятия.

Полицейские сразу же задержали злоумышленника, а премьер-министра доставили в больницу. В конце мая Фицо выписали из медицинского учреждения, но к работе он вернулся только в июле.

Сотрудники министерства внутренних дел Словакии установили, что нападавший руководствовался политическими мотивами. Также специалисты не исключают, что у него могли быть сообщники.

Ранее Фицо признался, что боится нового покушения на себя.

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