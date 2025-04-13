Во Франции раскритиковали Макрона после слов о принуждении России к прекращению огня

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил в соцсети X недоумение по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости принудить Россию к прекращению огня.

«Что это значит?! «Навязать» прекращение огня, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?» — написал Филиппо.

Он также предупредил Макрона, что тот своими действиями способствует приближению не перемирия, а третьей мировой войны.

13 апреля Макрон заявил, что Россия якобы намерена продолжать конфликт на Украине, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал удар Вооруженных сил РФ по городу Сумы. По словам французского лидера, нужны «решительные меры», чтобы заставить Россию прекратить конфликт. Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели, добавил он.

В воскресенье депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления украинских военнослужащих, которых награждало командование. По словам Безуглой, спецслужбы Украины в очередной раз допустили утечку информации о мероприятии с участием военных.

Ранее в МИД РФ объяснили противоречивые заявления Макрона перепадами погоды.