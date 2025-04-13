В сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ

При ракетном ударе по Сумам на Украине были поражены два здания, которые использовались военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения собраний и конференций. Карту с отмеченными целями в своем Telegram-канале опубликовал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На карте отмечены конгресс-центр Сумского государственного университета и корпус №2 Банковской академии.

По мнению Лебедева, в зданиях сегодня могла проходить встреча украинских военных.

Он утверждает, что город «превратился в место скопления сил ВСУ».

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления военнослужащих.

По данным издания «Общественное», в Сумах произошли два мощных взрыва. В 9:08 мск в городе объявили воздушную тревогу, а в 10:12 местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Уже через пять минут в населенном пункте зафиксировали первый взрыв, а затем — второй.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ не исключили, что российские войска могут попытаться окружить Сумы.