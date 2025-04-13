В Тегеране отвергли прямые переговоры с Вашингтоном

Министерство иностранных дел Ирана опровергает информацию о прямых переговорах с США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире местного телевидения, передает «Интерфакс».

«Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны», — сказал дипломат.

Так Багаи прокомментировал возможность проведения прямых переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной сделке.

Накануне в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также оценил прошедшие в Омане переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.