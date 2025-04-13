NYT: Трамп во время первого своего президентства спросил у Порошенко, чей Крым

Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока задал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о том, чей Крым. Об этом украинский политик рассказал в интервью газете New York Times.

По его словам, американский лидер способен задавать неожиданные вопросы.

«‎Во время одной из встреч во времена первой администрации Трампа... Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «‎Скажите, Крым российский?»‎ — говорится в материале.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для Крыма важно, чтобы после заключения мира в конфликте на Украине произошло юридическое признание региона российским, для этого есть «неплохие шансы». Константинов напомнил, что в период воссоединения Крыма с Россией соблюдались все международные нормы, в том числе и устав ООН.

В конце марта глава парламента региона говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.

Как подчеркивал глава регионального парламента, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.