Трамп во время своего первого президентского срока спрашивал у Порошенко про Крым

Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока задал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о том, чей Крым. Об этом украинский политик рассказал в интервью газете New York Times.
По его словам, американский лидер способен задавать неожиданные вопросы.
«Во время одной из встреч во времена первой администрации Трампа... Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «Скажите, Крым российский?» — говорится в материале.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для Крыма важно, чтобы после заключения мира в конфликте на Украине произошло юридическое признание региона российским, для этого есть «неплохие шансы». Константинов напомнил, что в период воссоединения Крыма с Россией соблюдались все международные нормы, в том числе и устав ООН.
В конце марта глава парламента региона говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.
Как подчеркивал глава регионального парламента, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.
Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.