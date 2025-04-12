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В Крыму раскрыли, когда в мире могут юридически признать регион российским

Константинов: для признания Крыма мировым сообществом есть неплохие шансы
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Для Крыма важно, чтобы после заключения мира в конфликте на Украине произошло юридическое признание региона российским, для этого есть «неплохие шансы». Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для нас важно, чтобы в случае заключения мира Крым был юридически признан российским. Для этого есть неплохие шансы», - подчеркнул он.

Константинов напомнил, что в период воссоединения Крыма с Россией соблюдались все международные нормы, в том числе и устав ООН.

В конце марта глава парламента региона говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.

Как подчеркивал глава регионального парламента, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.

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