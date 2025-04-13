В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

Голосование на втором туре президентских выборов началось в Эквадоре

Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что во втором туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес.

Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в $47. Избирательные участки будут открыты до 17:00 (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье.

Первый тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 9 февраля.

После обработки свыше 12% избирательных бюллетеней стало известно, что за действующего главу государства Даниэля Нобоа проголосовали 46,79% граждан. Его основной соперник, кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес набрала 41,39%.

4 февраля Нобоа заявил, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами.

Ранее президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве.