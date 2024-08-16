Президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в своем аккаунте в социальной сети X обвинил своего вице-президента Веронику Абад в предательстве, после того как она обвинила его в политическом насилии.

«Она (Абад. — «Газета.Ru») хочет отстранить президента республики от власти, чтобы самой занять этот пост», — написал он.

По мнению Нобоа, люди, которые на него жалуются, хотят, чтобы президент не участвовал в избирательной кампании.

Речь идет об участии в президентских выборах 2025 года. Президент уверен, что Нобоа представляет ту часть страны, которая выступает против его реформ.

До этого в интервью американскому изданию Даниэль Нобоа в негативном ключе высказался о президентах соседних стран — в частности, главу Колумбии Густаво Педро он назвал «левым снобом», а президента Аргентины Хавьера Милея — «зацикленным» на себе. 21 июня эквадорский парламент извинился за слова Нобоа о лидерах других стран.

Ранее власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета.