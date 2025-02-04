Эквадор решил закрыть границы в целях безопасности

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил на своей странице в соцсети X, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 февраля.

«Я поручил силовым структурам немедленно милитаризовать порты, усилить военное присутствие на северной и южной границах страны», — написал он.

По его словам, границы будут закрыты с 8 по 10 февраля из-за «попыток дестабилизации со стороны вооруженных группировок».

В октябре 2024 года Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней из-за серьезной внутренней нестабильности и вооруженного конфликта. Указ ограничивал права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, а также вводил комендантский час с 22:00 до 05:00. Сообщалось, что ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

До этого в интервью американскому изданию Нобоа в негативном ключе высказался о президентах соседних стран — в частности, главу Колумбии Густаво Педро он назвал «левым снобом», а президента Аргентины Хавьера Милея — «зацикленным» на себе. 21 июня эквадорский парламент извинился за слова Нобоа о лидерах других стран.

Ранее президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве.