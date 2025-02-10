В Эквадоре состоится второй тур президентских выборов

Президент Нобоа вышел во второй тур выборов в Эквадоре

На президентских выборах в Эквадоре состоится второй тур. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки свыше 12% избирательных бюллетеней стало известно, что за действующего главу государства Даниэля Нобоа проголосовали 46,79% граждан. Его основной соперник, кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес набрала 41,39%. Они продолжат борьбу во втором туре выборов, который состоится 13 апреля.

4 февраля Нобоа заявил, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами.

В октябре 2024 года Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней из-за серьезной внутренней нестабильности и вооруженного конфликта. Указ ограничивал права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, а также вводил комендантский час с 22:00 до 05:00. Сообщалось, что ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

Ранее президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве.