В Тегеране высказались о переговорах Ирана и США в Омане

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, но Маскат останется посредником. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Сейчас мы обсуждаем, будут ли переговоры в Омане или в каком-то другом месте, но Оман в любом случае продолжит играть роль посредника. <...> Важно заметить, что формат останется непрямым», — сказал дипломат.

Накануне в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также оценил прошедшие в Омане переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.