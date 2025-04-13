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В МИД заявили, что Россия может ответить на недружественный курс Японии

Замглавы МИД Руденко: Россия может ответить на недружественный курс Японии
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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ имеет еще средства для ответа Японии на ее недружественные действия. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу заверить, что у нас еще в арсенале есть чем ответить, если Япония продолжит свой нынешний курс», — отметил он.

Руденко добавил, что Россия уже предприняла «немало шагов», отвечая на недружественные действия Японии. Так, он напомнил, что у стран практически заморожены контакты на политическом уровне, а также переговоры по мирному договору. Кроме того, Руденко добавил, что «введен еще ряд некоторых мер».

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет неизбежные и жесткие ответные меры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Киева вооружениями. Дипломат отметила, что Япония все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материальную поддержку Киева.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.

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