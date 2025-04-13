В МИД заявили, что Россия может ответить на недружественный курс Японии

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ имеет еще средства для ответа Японии на ее недружественные действия. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу заверить, что у нас еще в арсенале есть чем ответить, если Япония продолжит свой нынешний курс», — отметил он.

Руденко добавил, что Россия уже предприняла «немало шагов», отвечая на недружественные действия Японии. Так, он напомнил, что у стран практически заморожены контакты на политическом уровне, а также переговоры по мирному договору. Кроме того, Руденко добавил, что «введен еще ряд некоторых мер».

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет неизбежные и жесткие ответные меры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Киева вооружениями. Дипломат отметила, что Япония все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материальную поддержку Киева.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.