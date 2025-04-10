В МИД РФ пообещали жесткий ответ на участие Японии в снабжении Киева

Захарова: РФ жестко ответит на участие Японии в снабжении Киева вооружениями

Россия примет неизбежные и жесткие ответные меры на любые шаги Японии по какому-либо участию в снабжении Киева вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Япония все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материальную поддержку Киева.

«Хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой рассматриваются нами как однозначно враждебные», — сказала она.

В качестве ответной меры Россия готова прибегнуть к жестким мерам, которые сильно ощутят в Токио.

Еще в феврале стало известно, что Токио передаст Украине новую партию вездеходов и небольших грузовиков, используемых Силами самообороны Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Сигэру Исиба отмечал, что Украина должна понимать невозможность воевать без помощи США, поскольку оттуда поступают оружие и «приличный» объем информации.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.