Продление антироссийских санкций со стороны президента США Дональда Трампа является ожидаемым шагом, который не несет в себе ничего нового. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Алексей Чепа.

Он напомнил, что Россия много лет живет под санкциями США и до конца их никто не снимает. Сегодня идет напряженный процесс подготовки мирного соглашения, и соответствующее решение Вашингтона – часть политических решений Трампа.

«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Россия должна отнестись к этому решению спокойно и без резких ответов. Глава государства Владимир Путин четко ведет внешнюю политику, поэтому Москва будет придерживаться собственного плана по отстаиванию своих интересов.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

Ранее в Совфеде указали на желание Трампа избавиться от Украины как от «токсичного чемодана».