Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие места в Петербурге посетил Уиткофф перед встречей с Путиным

Уиткофф перед встречей с Путиным посетил Исаакиевский собор и синагогу
close
Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф перед встречей с главой России Владимиром Путиным посетил несколько мест в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

Уиткофф прилетел в северную столицу утром 11 апреля. Перед переговорами с российским президентом он посетил «Гранд Отель Европа», где встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Также Уиткофф посетил синагогу. Там он встретился с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Менделем Певзнером, а также с председателем общины Марком Грубаргом. Встреча прошла в преддверии еврейского праздника Песах.

После Уиткофф посетил Исаакиевский собор в центре города. Там для него провели экскурсию.

Закончил Уиткоп свое знакомство с Петербургом в президентской библиотеке им. Ельцина в здании Сената и Синода на Сенатской площади, где и встретился с Путиным.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами