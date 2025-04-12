Стало известно, какие места в Петербурге посетил Уиткофф перед встречей с Путиным

Уиткофф перед встречей с Путиным посетил Исаакиевский собор и синагогу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф перед встречей с главой России Владимиром Путиным посетил несколько мест в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

Уиткофф прилетел в северную столицу утром 11 апреля. Перед переговорами с российским президентом он посетил «Гранд Отель Европа», где встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Также Уиткофф посетил синагогу. Там он встретился с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Менделем Певзнером, а также с председателем общины Марком Грубаргом. Встреча прошла в преддверии еврейского праздника Песах.

После Уиткофф посетил Исаакиевский собор в центре города. Там для него провели экскурсию.

Закончил Уиткоп свое знакомство с Петербургом в президентской библиотеке им. Ельцина в здании Сената и Синода на Сенатской площади, где и встретился с Путиным.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.