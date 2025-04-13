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В Германии заявили об устаревших взглядах Европы на украинский кризис

Политолог Эрхарт: подход Европы к решению конфликта на Украине устарел
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Global Look Press

Подход стран Европы к решению конфликта на Украине устарел. Однако они этого еще не поняли, заявил политолог Ханс-Георг Эрхарт в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«У меня сложилось впечатление, что европейцы, если можно так обобщить, все еще живут в другой реальности и не осознали в полной мере, что их подход устарел, самое позднее — с инаугурацией Трампа», — отметил эксперт.

По мнению политолога, стремление ЕС продолжать поддерживать Украину и угрожать России новыми санкциями в тот момент, когда идут обсуждения мирного соглашения, является неконструктивным. Эрхарт заявил, что США и РФ давно пошли дальше, в то время как Европа ничего не может предложить и находится в отстранении от этого процесса.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих», который состоялся 27 марта, сообщил, что Париж и Лондон готовят «силы сдерживания» к отправке на Украину. Их планируют разместить на стратегически важных местах страны после прекращения огня.

Кроме того, в ближайшее время на Украину прибудет франко-британская военная делегация для разработки формата будущей украинской армии.

Ранее журналист указал на тонкое понимание главой МИД России ситуации в Европе.

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