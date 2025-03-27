Журналист Боуз: Лавров понимает ситуацию в Европе лучше, чем местные политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы», — написал он, комментируя заявление Лаврова о намерениях ЕС и Великобритании отправить военных на Украину.

25 марта глава российского МИД Сергей Лавров назвал союзников Украины, которые хотят отправить туда миротворцев, мечтателями. По мнению министра, с каждым днем они доказывают свою политическую несостоятельность.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что размещение на Украине военных из стран НАТО может грозить прямым столкновением с Россией. Она заявила, что Россия категорически против такого сценария.

По данным российской разведки, европейские страны намерены отправить на Украину около 100 тысяч миротворцев. По мнению «коалиции желающих» помочь Украине, это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира. В свою очередь, разведка РФ назвала такое развитие событий оккупацией Украины.

Ранее Макрон заявлял, что миротворцев не будут размещать на линии фронта.