Трамп высказался о переговорах США и Ирана

Переговоры Вашингтона и Тегерана продвигаются хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета, передает CNN.

«Они (переговоры — «Газета.Ru) идут хорошо. Но это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома также добавил, что в целом ситуация с Ираном «развивается достаточно хорошо».

В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также оценил прошедшие в Омане переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.