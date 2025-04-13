Глава РФПИ назвал сферу, в которой сотрудничество США и РФ «восторжествует»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети Х, что cотрудничество США и России в космической сфере восторжествует. Так он ответил на публикацию американского космического агентства NASA по случаю Дня космонавтики, в которой оно почтило первый полет в космос Юрия Гагарина.

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал руководитель РФПИ.

12 апреля NASA в соцсети X отдало дань уважения Гагарину.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что он и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции (МКС). Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась. При этом страна ставит в приоритет появление Российской орбитальной станции взамен МКС.

День космонавтики ежегодно отмечается в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля. В этот день в 1961 году Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и стал первым человеком, совершившим орбитальный облет планеты Земля.

Ранее глава РФПИ предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс.