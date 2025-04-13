Посол России оценил идею провести переговоры по Украине в Вене

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью «Известиям», что страна «крепко вросла в антироссийскую парадигму ЕС».

Дипломат отметил, что она без возражений поддерживает новые санкции против РФ и одобряет растущие расходы ЕС на военные поставки Украине.

«На этом фоне неловкие заявления отдельных представителей австрийского руководства о поддержке мирных инициатив Вашингтона, как и попытки предложить Вену в качестве возможной переговорной площадки для наших переговоров, звучат откровенно нелепо», — сказал посол.

Он добавил, что «воинственная риторика» Вены не изменилась.

В конце марта федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер говорил о том, что республика предлагала себя в качестве места для мирных переговоров. По его словам, Российская Федерация и президент Владимир Путин скептически относятся к этой инициативе. При этом Штокер отметил необходимость в любой форме достичь мирного соглашения по Украине, в том числе исходя из того, что Киеву это было бы выгоднее всего.

Ранее в Австрии заявили, что раскрыли сеть РФ по распространению дезинформации.