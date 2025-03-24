В Австрии заявили о раскрытии российской сети по распространению дезинформации

В Австрии заявили о раскрытии российской кампании по распространению дезинформации. Об этом пишет Bloomberg.

По версии отделения контрразведки Австрии, подозреваемый в шпионаже гражданин Болгарии занимался распространением сообщений от лица украинской общественности с использованием националистической и правоэкстремистской риторики, что должно было создать недоверие к украинским властям. Сам подозреваемый дал признательные показания. При обыске его дома в декабре 2024 года были обнаружены материальные доказательства этой версии.

Отмечается, что Вена давно считается одним из центров шпионской деятельности в Европе. Предполагается, что крупные дипломатические миссии в Вене нередко используются для прикрытия шпионской активности.

До этого в Британии суд признал трех болгар виновными в шпионаже в пользу России.

Ранее США ввели санкции против трех структур RT из-за обвинений в шпионаже.