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Названа причина, по которой Евросоюз может отказаться от партнерства с США

Financial Times: ЕС может отказаться от союза с США ради доступа к рынку Китая
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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) может отказаться от партнерства с США, поддавшись соблазну получить доступ к китайскому рынку на фоне многочисленных проблем и вызовов, стоящих перед европейскими странами. Об этом пишет обозреватель Орен Касс в статье для газеты Financial Times.

Эксперт пишет, что США могут возглавить альянс экономики и безопасности. По мнению обозревателя, такой альянс будет опираться на крупные рыночные демократии и может предоставить при этом Китаю собственную сферу влияния.

Однако за членство в этом альянсе придется исполнять определенные требования. Так, странам придется придерживаться сбалансированной торговли без большого профицита или дефицита. Кроме того, как утверждает Касс, каждому члену союза придется взять на себя инициативу в обеспечении собственной безопасности, а также совместное обязательство вытеснить Китай со своих рынков.

«Стратегия США основывается на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с Америкой, а не Китаем <...>. В большинстве случаев это кажется беспроигрышным вариантом. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро», — пишет обозреватель.

Вряд ли у европейских лидеров будет большое желание пойти на жертвы ради партнерства с США, учитывая, насколько привлекательна перспектива получить доступ к китайскому рынку, заключил Касс.

До этого газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что лидеры стран Евросоюза планируют посетить Пекин в конце июля. По информации источников, там планируется провести встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином и обсудить с ним пошлины американского президента Дональда Трампа. Ожидается, что стороны обсудят вопросы восстановления сотрудничества в сфере торговли.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Китаем на фоне введенных Трампом торговых пошлин.

Ранее в Германии заявили, что Трамп «разочарован» своими советниками из-за пошлин.

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