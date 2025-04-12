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В Германии заявили, что Трамп «разочарован» своими советниками из-за пошлин

Bild: Трамп разочарован советниками из-за результатов введения жестких тарифов
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп якобы «разочарован» своими советниками из-за результатов введения жестких тарифов, поэтому отодвигает от себя сторонников этого решения. Об этом пишет немецкий журнал Bild.

Приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро и министр торговли Говард Лютник, который считается архитектором протекционистской таможенной политики, «будут отодвинуты на второй план», утверждают журналисты.

Явным проигравшим является Наварро, который по-прежнему пользуется расположением президента, однако его могут назначить «козлом отпущения» в случае, если фиаско вокруг столь ожидаемой Трампом реорганизации мировой экономики «обернется автоголом», говорится в статье.

На первый план выйдет министр финансов Скотт Бессент, которого считают уравновешенным человеком, пишут журналисты. Эти перестановки — явный признак того, что тарифная война «пошла не по плану», подчеркивает Bild.

До этого газета The New York Times писала, что приостановка введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин против торговых партнеров показала Китаю, что у главы Белого дома есть «болевая точка».

Ранее Трамп наложил пошлины на пингвинов.

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