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В Европе захотели пересмотреть отношения с Китаем

Премьер Испании Санчес призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за Трампа
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Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Китаем на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны. Проигрывают все страны, особенно рабочие и средний класс», — сказал он.

Премьер Испании считает, что действия Вашингтона должны заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров. Политик призвал адаптироваться к новой действительности, в том числе пересмотреть позицию по отношению к Китаю.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше – 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее американский профессор указал на провал плана Трампа в отношении Китая.

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