В Танзании оппозиционную партию отстранили от выборов

Крупнейшую оппозиционную партию Танзании «Чадема» отстранили от президентских и парламентских выборов, намеченных на октябрь этого года. Об этом пишет издание Citizen.

«Официально объявлено, что оппозиционная партия «Чадема» была отстранена от участия в предстоящих всеобщих выборах после того, как не подписала кодекс этики выборов 2025 года», — говорится в публикации.

По информации издания, «Чадема» бойкотировала подписание кодекса этики, поскольку требует реформировать избирательное законодательство страны.

Также сообщалось, что председателя партии «Чадема» Тунду Лиссу задержали на митинге. Политику предъявили обвинения в государственной измене, а также в распространении ложной информации.

До этого лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ее и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

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