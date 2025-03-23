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В Танзании нашли новый вид гигантских деревьев возрастом до 3000 лет

Phytotaxa: в горах Танзании обнаружили ранее неизвестные древние деревья
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Andrea Bianchi, from Phytotaxa (2025)

Международная группа ботаников из Кении, Танзании и Италии нашла в горных дождевых лесах Удзунгва на востоке Танзании новый вид огромных деревьев. Растение назвали Tessmannia princeps. Исследование опубликовано в научном журнале Phytotaxa.

Ученые обратили внимание на его необычные цветы с тонкими белыми лепестками и желтыми луковицами на кончиках. После анализа образцов листьев и древесины они подтвердили, что это ранее неизвестный науке вид.

Название princeps (лат. «самый выдающийся») было выбрано из-за внушительных размеров дерева: оно выше других растений в тропическом лесу и имеет огромный обхват.

Во время повторного визита исследователи обнаружили около 100 таких деревьев. Одно из них, упавшее по естественным причинам, позволило собрать образцы древесины для анализа. Результаты показали, что некоторые деревья могут достигать возраста до 3000 лет.

Tessmannia princeps отличается крайне медленным ростом: чтобы увеличить обхват на один сантиметр, дереву требуется до 15 лет. Это делает вид особенно уязвимым к внешним воздействиям.

Ученые отмечают, что медленный рост и низкая численность Tessmannia princeps делают его особенно уязвимым. Защита таких видов требует строгого контроля за деятельностью человека в регионе.

Ранее в Балтийском море нашли гигантскую колонию клонированных водорослей.

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