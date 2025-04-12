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В Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана

Белый дом: прямые переговоры США и Ирана стали шагом вперед
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Белый дом опубликовал заявление, в котором оценил прямые переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане как значительный шаг на пути к взаимовыгодному решению существующих разногласий. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальный посланник Уиткофф подчеркнул в разговоре с доктором Арагчи, что у него есть инструкции от президента Трампа урегулировать разногласия между двумя нашими странами путем диалога и дипломатии, если это возможно. Эти проблемы являются очень сложными, и сегодняшнее прямое общение специального посланника Уиткоффа стало шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата», — указано в заявлении.

До этого сообщалось, что непрямые переговоры в столице Омана Маскате между делегациями Ирана и США продолжались около двух с половиной часов.

После завершения непрямых переговоров спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи провели краткую личную встречу.

Ранее стало известно, когда состоится второй раунд переговоров между США и Ираном.

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