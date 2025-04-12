Стало известно, когда состоится второй раунд переговоров между США и Ираном

МИД Ирана: второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 19 апреля в Омане

Второй раунд переговоров между Вашингтоном и Ираном пройдет 19 апреля в Омане. Об этом в интервью иранской гостелерадиокомпании сообщил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Пройдет все на том же уровне, также в Омане, но его проведение может быть немного в другом месте», — отметил он.

Непрямые переговоры между делегациями Ирана и США в столице Омана Маскате состоялись 12 апреля. В преддверии встречи глава иранского МИД Аббас Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Иранскую делегацию возглавил Арагчи, а американскую — специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам встречи Арагчи и Уиткофф договорились продолжить переговоры через неделю. В МИД Ирана отметили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Переговоры длились более 2,5 часа.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.