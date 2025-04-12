Tasnim: переговоры Ирана и США могут затянуться до воскресенья

Переговоры Ирана и США в Омане могут затянуться до воскресенья, 13 апреля. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на члена иранской переговорной группы.

Он подчеркнул, что в текущий момент переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, они проходят в положительной атмосфере.

До этого сообщалось, что в столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение на переговорах с США, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Он отметил, что эти переговоры касаются только иранской ядерной программы.

Также стало известно, что иранскую делегацию возглавляет Арагчи, а американскую — специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По данным агентства ISNA, переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.