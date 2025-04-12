Лавров заявил об обсуждении РФ и США потенциальных совместных проектов

Россия и США обсуждают вопросы двусторонних отношений, в том числе нормализацию работы дипломатических миссий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Работа посольств, выдача виз в определенные сроки, а не ожидание, чтобы дипломаты ждали их годами… И да, мы смотрим, какие совместные проекты (с США — «Газета.Ru») мы можем рассмотреть и обсудить, это было предложение американцев, и мы никогда не отвергали предложений о сотрудничестве», — сказал глава МИД РФ.

Накануне Лавров заявил, что обольщаться по поводу контактов Российской Федерации и Соединенных Штатов не стоит. При этом он отметил, что сторонам нужно нацеливаться на нормализацию отношений.

Также министр отметил, что снятие санкций с российского авиаперевозчика «Аэрофлота» должно стать следствием возобновления авиасообщения между Россией и США.

Ранее Лавров рассказал о позиции Трампа по украинскому конфликту.