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Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию на Черном море и в Закавказье

МИД России: Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Черном море
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РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Антальского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что также были рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Стороны сверили часы по актуальным вопросам политического диалога, торгово-экономического и энергетического сотрудничества.

Лавров и Фидан также обсудили график предстоящих российско-турецких контактов.

До этого сообщалось, что Лавров и Фидан на полях Анталийского дипломатического форума обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике.

Лавров прибыл в Анталью 11 апреля. Помимо Фидана, российский министр также провел переговоры с курдским лидером Ирака Масудом Барзани, с министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.

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