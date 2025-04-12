Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с курдским лидером Ирака Масудом Барзани в турецкой Анталии, куда дипломат прибыл накануне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Известно, что 9 апреля Барзани призвал Демократическую партию Курдистана и «Патриотический союз Курдистана» приблизить шаги по формированию нового регионального правительства Курдистана.

В феврале этого года действующий президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил со специальным представителем президента РФ, заместителем Лаврова Михаилом Богдановым развитие отношение с Москвой. Тогда в администрации Курдистана заявили о планах развивать российско-курдские связи, в том числе в сфере энергетического сотрудничества.

Захарова также сообщила, что после встречи с Масудом Барзани Лавров встретился в Турции с министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом, а также с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.