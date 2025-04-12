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Лавров рассказал, обсуждались ли в контактах РФ и США отношения Москвы и Пекина

Лавров: США не обсуждали в контактах с РФ отношения Москвы и Пекина
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Максим Блинов/РИА Новости

Тема отношений России и Китая не поднималась ни в одном из контактов РФ и США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, президент США Дональд Трамп и его люди «имеют большой жизненный опыт». Лавров добавил, что когда «понимаешь жизнь, намного легче заниматься политикой», и те, кто «понимает жизнь, никогда не задумывались бы о том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином».

До этого политолог Сергей Маркелов заявил, что отсутствие комментариев России и США по происходящим событиям может говорить о двух сценариях: либо стороны обсуждают что-то важное и сложное, либо ничего не происходит. Он отметил, что склоняется ко второму варианту. В связи с этим эксперт считает, что диалог между странами идет плохо.

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и США. Консультации в генеральном консульстве РФ продолжались более пяти часов. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее в Турции допустили возможность проведения саммита России и Украины.

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