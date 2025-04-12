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Политолог раскрыл суть переговоров России и США

Политолог Маркелов: суть переговоров России и США укладывается в три слова
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суть переговоров России и США укладывается в три слова — «ничего не происходит». Об этом Tsargrad.tv рассказал политолог Сергей Маркелов.

Эксперт обратил внимание, что второй раунд переговоров в Стамбуле длился шесть часов. При этом по их итогам стороны заявили, что во время встречи они условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению.

Маркелов отметил, что одной из особенностей переговоров является договоренность сторон по оглашению различной информации. Так, участникам встречи нужно принять решение, что «сливать», а что «не сливать». По словам политолога, это необходимо для синхронизации процессов.

Эксперт предположил, что отсутствие комментариев России и США по происходящим событиям может говорить о двух сценариях: либо стороны обсуждают что-то важное и сложное, либо ничего не происходит. Маркелов отметил, что он склоняется ко второму варианту. В связи с этим политолог считает, что диалог между странами идет плохо.

«Мне кажется, что опять вернулись в ноль — точку, от которой опять ищем новый путь. То есть мы неоднократно говорили, что как бы встали на путь подписания мирного договора, но, похоже, вернулись в нулевую точку этого пути и снова ищем формулу, новое название для этого мирного договора, новое содержание в этих переговорах», — сказал Маркелов.

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и США. Консультации в генеральном консульстве РФ продолжались более пяти часов. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее в Турции допустили возможность проведения саммита России и Украины.

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