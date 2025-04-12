В Турции допустили возможность проведения саммита России и Украины

РИА: саммит РФ — Украина в Турции возможен, но для этого нужны усилия сторон

Проведение саммита Россия — Украина в Турции возможно, но для реализации встречи нужны усилия обеих сторон. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.

«Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции», — сказал Коркмаз.

По его словам, у русского и украинского народов много общего и их «невозможно разделить».

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее во Франции заявили, что позиции США в переговорах по Украине слабее, чем у России.