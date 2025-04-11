Лавров объяснил, чем отличаются США от Европы в вопросе Украины

Лавров: США хотят вникнуть в суть конфликта на Украине, в отличие от Европы

Соединенные Штаты Америки, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В конце марта Лавров заявил, что Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать и готова к переговорам с Вашингтоном по всем направлениям. Глава МИД отметил, что диалог можно восстановить только на основе возвращения принципов, которые лежат в основе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

10 апреля официальный представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что США ждут прекращения огня на Украине для обсуждения других вопросов с Россией для урегулирования конфликта. Она подчеркнула, что на повестке переговоров с Москвой «есть только один пункт».

Ранее в Совфеде назвали ошибку США в вопросе Украины.