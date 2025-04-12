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В Европе признались, что блефуют в своих громких заявлениях о России

Генерал Делавард: Европа не пойдет на конфликт с Россией
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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Европейский союз не пойдет на конфликт с Россией, такого рода заявления из Европы являются простой «войной слов». Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в беседе с изданием Stratpol.

«Европа не сможет заменить США. Все заявления о готовности к войне с Россией — «война слов»… Я уверен, что конфликта между Россией и Евросоюзом не будет», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

К примеру, по его словам, во Франции в течение последних лет не было сделано ничего в сфере обороноспособности страны. Ей нужны десятилетия, чтобы вернуть эффективность своих вооруженных сил.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что Европа продолжает бороться с Россией, но проигрывает. По мнению профессора, если европейские страны не смогли победить РФ вместе с США, то без их поддержки у них еще меньше шансов.

В феврале российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, если Европа в будущем захочет возобновить отношения с Россией, Москва подумает о возможных условиях, чтобы осуществить это. Он добавил, что первый шаг должны сделать европейцы, поскольку Россия сейчас даже не думает об этом.

Ранее Каллас заявила, что США не очень высоко ценят ЕС как институт.

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