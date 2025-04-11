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Лавров оценил возможность возвращения Украины к границам 1991 года

Лавров заявил, что Украина ни за что и никогда не вернется к границам 1991 года
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом по итогам СМИД СНГ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует [президент Украины Владимир] Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами»», — заявил он.

По словам главы МИД, администрация Соединенных Штатов публично признавала, что украинскому лидеру придется «смириться с территориальным вопросом».

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не в состоянии вернуться к границам 1991 года военным путем. По его словам, в настоящее время «долгосрочная остановка» конфликта является наиболее реалистичным вариантом развития событий.

3 апреля Зеленский отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем».

Ранее в ВСУ усомнились в необходимости возвращать границы 1991 года.

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