Лукашенко: Украине в Евросоюзе делать нечего

Украине «делать нечего» в Евросоюзе, украинский лидер Владимир Зеленский показывает отсутствие политического опыта, продолжая курс Киева на евроинтеграцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего», — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых никак не помешает вступлению Киева в Евросоюз.

Он назвал «красной линией номер один» дискуссии о том, что Украина не может или не должна стать членом Евросоюза.

При этом, как отмечала глава евродипломатии Кая Каллас, для Украины не будет упрощенного пути в Евросоюз.

Ранее в Венгрии назвали вступление Украины в ЕС нереальным.