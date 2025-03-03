Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза 6 марта собирается объявить, что считает вступление Украины в ЕС нереальным. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На следующем саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально», — заявил Орбан.

По мнению Венгрии, как написал Орбан, немедленное присоединение Украины к Евросоюзу нанесет непоправимый ущерб сельскому хозяйству и всей экономике Европы.

Также премьер напомнил, что украинские власти не выполнили требования, которые выдвинул Будапешт при обсуждении вопросов интеграции Киева в европейские структуры. Речь, в частности, идет о возвращении прав венгерскому меньшинству в Закарпатье и прекращении действий, угрожающих энергобезопасности Венгрии.

В то же время Орбан считает возможным в будущем принять Украину в ЕС, если она выполнит все требования и будет соответствовать критериям, которые предъявляются кандидатам при вступлении в объединение.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в ЕС до 2030 года. При этом она подчеркнула, что процесс вступление в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги страны, которая хочет присоединиться.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом политического объединения в ближайшие пять лет. Кос отметила, что ответственность за успех необходимых для вступления в ЕС реформ лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

Ранее в США заявили, что ЕС хочет на год продлить конфликт на Украине.