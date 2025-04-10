На Украине заверили, что соглашение об ископаемых с США не помешает членству в ЕС

Премьер Шмыгаль: договор об ископаемых с США не помешает членству Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых никак не помешает вступлению Киева в Евросоюз. Его слова приводит Bloomberg.

Он назвал «красной линией номер один» дискуссии о том, что Украина не может или не должна стать членом Евросоюза.

По его словам, Киев в переговорах по соглашению с США будет «искать лучшее решение».

«Таким образом, это соглашение не может навредить нашим европейским стремлениям и не может навредить нашему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом», – сказал Шмыгаль.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Он отметил, что на данный момент между Украиной и Штатами начались препирания по поводу сделки по недрам, стороны «засыпают» друг друга своими условиями. Однако, как считает парламентарий, окончательное решение должно оставаться за Киевом.

Ранее Трамп застал свою администрацию врасплох одним решением.