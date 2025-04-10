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На Украине заверили, что соглашение об ископаемых с США не помешает членству в ЕС

Премьер Шмыгаль: договор об ископаемых с США не помешает членству Украины в ЕС
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых никак не помешает вступлению Киева в Евросоюз. Его слова приводит Bloomberg.

Он назвал «красной линией номер один» дискуссии о том, что Украина не может или не должна стать членом Евросоюза.

По его словам, Киев в переговорах по соглашению с США будет «искать лучшее решение».

«Таким образом, это соглашение не может навредить нашим европейским стремлениям и не может навредить нашему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом», – сказал Шмыгаль.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Он отметил, что на данный момент между Украиной и Штатами начались препирания по поводу сделки по недрам, стороны «засыпают» друг друга своими условиями. Однако, как считает парламентарий, окончательное решение должно оставаться за Киевом.

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